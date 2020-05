Der DAX befand sich im gestrigen Handel fest in der Hand der Bullen. Nach einer aufwärtsgerichteten Eröffnungslücke arbeitete er sich zunächst bis an die wichtige Ziel- und Widerstandszone bei 10.769-10.773 Punkten heran. Die dort einsetzende Seitwärtskonsolidierung wurde im Verlauf des Nachmittags dynamisch nach oben aufgelöst. Dabei haussierte der Index bis auf ein in der letzten Handelsstunde verzeichnetes 11-Tages-Hoch bei 11.090 Punkten.