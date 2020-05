Die Aktie des Chipkonzerns Intel (WKN: 855681) hatte im Januar ein Mehrjahreshoch bei 69,29 USD markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung bis auf ein 9-Monats-Tief bei 43,63 USD einbrechen. Seither befindet sie sich im Erholungsmodus und konnte dabei die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden. Oberhalb dieses vielbeachteten gleitenden Durchschnitts und unterhalb des Erholungshochs bei 62,13 USD ging der Anteilsschein schließlich in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung über, die weiterhin intakt ist und bislang als symmetrisches Dreieck gewertet werden kann. Im gestrigen Handel testete er die obere Begrenzung der Range. Die 50-Tage-Linie konnte die 200-Tage-Linie von unten kreuzen („Golden Cross“). Um ein bullishes Anschlusssignal in der Preiskurve zu generieren, muss die Aktie nun die aktuelle Widerstandszone bei 61,77-62,13 USD per Tagesschluss überwinden. Dies begleitet von steigendem Handelsvolumen. Im Erfolgsfall stünden weitere Kursavancen in Richtung 64,04 USD (Kurslücke vom 24. Februar) und 68,09/69,29 USD auf der charttechnischen Agenda. Unterstützt ist der Wert derzeit als Nächstes bei 59,00/59,22 USD und 58,37 USD. Als kritisch ist die Supportzone bei 55,13-56,13 USD anzusehen. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde ein Verkaufssignal senden. Das potenzielle Ziel lautet dann 49,91 USD. Darunter wäre schließlich ein Wiedersehen mit dem Jahrestief bei 43,63 USD zu favorisieren.