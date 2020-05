Der Nasdaq 100 hatte am 19. Februar ein Rekordhoch bei 9.737 Punkten markiert. Im Rahmen des anschließenden dynamischen Abverkaufs rutschte der von Technologiewerten geprägte US-Index bis zum 23. März um rund 30 Prozent ab. Mit dem bei 6.772 Punkten notierten 14-Monats-Tief erreichte er eine langfristig bedeutende Supportzone und startete hier eine V-förmige Erholungsbewegung. Dabei konnte die Notierung alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien und zuletzt auch die obere Begrenzung der Kurslücke vom 24. Februar bei 9.406 Punkten überwinden. Ausgehend vom Rallyhoch bei 9.515 Punkten, leitete ein Bearish-Engulfing-Muster im Kerzenchart am Donnerstag eine Verschnaufpause ein. Ein Tagesschluss oberhalb des Hochs würde im Rahmen des intakten Erholungstrends ein Anschlusskaufsignal in Richtung des Allzeithochs bei 9.737 Punkten generieren. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde der langfristige Aufwärtstrend bestätigt. Das ableitbare unmittelbare Potenzial wäre jedoch zunächst begrenzt auf die Rückkehrlinie des langfristigen Trendkanals bei derzeit 9.909 Punkten sowie das obere Bollinger-Band im Wochenchart bei derzeit 10.110 Punkten. Erst darüber entstünde deutlicheres Potenzial in Richtung der Fibonacci-Extensionsmarken bei 10.543 Punkten und 10.869 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über einen nächsten Support bei 9.354 Punkten, der am Freitag getestet wurde. Ein Tagesschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für eine deutliche Ausdehnung der am Donnerstag begonnenen Verschnaufpause liefern. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten dann 9.100/9.157 Punkte und 8.861/8.868 Punkte. Darunter würde sich das technische Bild signifikant eintrüben und es müsste ein Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei 8.360-8.467 Punkten eingeplant werden.