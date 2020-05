Der DAX eröffnete am Freitag mit einer großen Abwärtslücke und markierte in der ersten Handelsstunde ein 4-Tages-Tief bei 10.867 Punkten. Dort griffen die Schnäppchenjäger zu und beförderten ihn bis auf ein am Nachmittag erreichtes Hoch bei 11.138 Punkten, wo eine Konsolidierungsphase startete.