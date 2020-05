Nächste Unterstützungen:

11.247

11.195

11.138

Nächste Widerstände:

11.447

11.635/11.679

12.107

Das bullishe Anschlusssignal macht weitere Kursgewinne wahrscheinlich. Im Blick steht weiterhin die obere Begrenzung der Kurslücke vom 9. März bei 11.447 Punkten als nächstes wichtiges Kursziel. Kann diese nachhaltig (insbesondere per Tagesschluss) überwunden werden, würden die Bereiche 11.635/11.679 Punkte und derzeit 12.107 Punkte (200-Tage-Linie) als potenzielle Ziele in den Fokus rücken. Nächster Support lässt sich nun bei 11.247 Punkten ausmachen. Ein Stundenschluss darunter würde ein Warnsignal für eine deutlichere Verschnaufpause senden und nächste Unterstützungen bei 11.195 Punkten und 11.138 Punkten in den Blick rücken. Solidere Supports befinden sich in diesem Fall erst bei 11.051 Punkten und 10.867 Punkten.