Ausgehend vom im vergangenen September verzeichneten 3-Jahres-Hoch bei 19,65 USD, hatte der Silberpreis einen Abwärtstrend etabliert, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen der zweiten Impulswelle abwärts rutschte die Notierung des Edelmetalls dynamisch bis auf ein Dekadentief bei 11,64 USD. Seit dem dort im März ausgebildeten V-förmigen Boden läuft eine kräftige Erholungsrally. Dabei konnte der Kurs zuletzt alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden und befindet sich nun im Konsolidierungsmodus oberhalb der nun stützenden 200-Tage-Linie und an einer wichtigen horizontalen Widerstandszone. Die kurzfristige technische Ausgangslage ist neutral zu werten. Ein Anstieg über das Rallyhoch bei 17,63 USD würde die übergeordnet bedeutsamen potenziellen Ziel- und Widerstandsbereiche bei derzeit 18,56 USD und 18,92/18,95 USD in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde das langfristige Chartbild signifikant aufhellen. Im Erfolgsfall würden mögliche nächste Ziele bei 19,65 USD und 21,13 USD aktiviert. Rutscht die Notierung in den kommenden Handelstagen unter den aktuellen Support bei 16,73-16,95 USD, würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 16,52 USD und 16,07-16,29 USD. Erst darunter würde der seit März laufende Erholungstrend in seinem Bestand gefährdet. Unmittelbar bearishe Signale entstünden unter 15,83/15,85 USD, 15,22-15,41 USD und vor allem unter 14,55/14,72 USD. Unterhalb der letztgenannten Zone wäre ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 11,64 USD einzuplanen.