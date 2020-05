Nächste Unterstützungen:

11.391

11.247

11.138

Nächste Widerstände:

11.627-11.679

11.845/11.900

12.000/12.106

Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 11.391 Punkten nicht per Tagesschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Zielbereiche und Hürden lauten 11.627-11.679 Punkte und 11.845/11.900 Punkte. Darüber wäre eine Ausdehnung der Rally in Richtung 12.000/12.106 Punkte vorstellbar. Angesichts der mittlerweile kurzfristig überkauften markttechnischen Indikatoren steigt zugleich die Wahrscheinlichkeit für den Start einer ausgeprägten Verschnaufpause an einer der genannten nächsten Hürden. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Unterhalb des Supports bei 11.391 Punkten, der aus der gestrigen Aufwärtslücke resultiert, wäre ein Rücksetzer in Richtung 11.247 Punkte oder 11.138 Punkte zu favorisieren. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung der kurzfristigen Ausgangslage mit nächsten potenziellen Zielen bei 11.051 Punkten und 10.867 Punkten.