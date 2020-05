Der Australische Dollar befindet sich zum US-Dollar in einem langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte das Währungspaar bis auf ein 17-Jahres-Tief bei 0,5511 USD und startete dort eine Erholungsrally. Die Rally beförderte die Notierung nun an eine wichtige horizontale Widerstandszone bei 0,6650-0,6685 USD, wo sich derzeit auch die 200-Tage-Linie befindet. An diesem Widerstandscluster prallte der Kurs im gestrigen Handel ab. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur ist auch mit Blick auf die zuletzt abnehmende Schwungkraft erhöht. Potenzielle Auffangzonen lauten 0,6484-0,6509 USD und 0,6373/0,6402 USD. Ein nachhaltiger Rutsch unter den letztgenannten Bereich würde das mittelfristige Chartbild trüben und für eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends sprechen. Potenzielle nächste Ziele befinden sich dann bei 0,6254 USD und 0,5980 USD. Gelänge ein signifikanter Anstieg über 0,6685 USD, würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 0,6774/0,6800 USD signalisiert, wo sich derzeit auch die langfristige Abwärtstrendlinie vom zyklischen Hoch im Januar 2018 befindet. Oberhalb dieser Zone würde sich das übergeordnete Bild entsprechend beginnen aufzuhellen. Ein Break über 0,7032 USD ist erforderlich, um den Abwärtstrend zu brechen.