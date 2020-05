Nächste Unterstützungen:

11.573

11.517

11.391-11.430

Nächste Widerstände:

11.747

11.845/11.900

11.950/11.953

Die Bullen verfügen weiterhin über den technischen Vorteil im Rahmen des intakten Aufwärtstrends vom Crash-Tief im März. Die 100-Tage-Linie bei derzeit 11.605 Punkten konnte per Tagesschluss überwunden werden. Das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Rekordhoch bei 11.679 Punkten wurde zumindest im Tagesverlauf überquert. Angesichts der kurzfristig überkauften markttechnischen Indikatoren bleibt jedoch auch die Wahrscheinlichkeit für den Start einer ausgeprägten Verschnaufpause erhöht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Gelänge heute ein Anstieg über 11.747 Punkte per Stundenschluss, würde dies die nächsten potenziellen Zielzonen bei 11.845/11.900 Punkten und 11.950/11.953 Punkten in den Blick rücken. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 12.000/12.106 Punkte vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 11.573 Punkten und 11.517 Punkten. Darunter würde ein Rutsch in Richtung der Kurslücke bei 11.391-11.430 Punkten wahrscheinlich. Weitere relevante Unterstützungen lauten 11.247 Punkte und 11.000/11.051 Punkte.