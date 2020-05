Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) war ausgehend von einem zyklischen Tief im Oktober 2016 bei 9,10 EUR dynamisch bis auf ein im Januar 2018 erreichtes Rekordhoch bei 31,26 EUR angestiegen. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Bei 7,02 EUR markierte der Wert im April im Dunstkreis der unteren Begrenzung des langfristigen Abwärtstrendkanals ein 17-Jahres-Tief. Oberhalb dieser Marke komplettierte er am 18. Mai einen mittelfristigen Boden in Gestalt eines fallenden Keils. Mit der nachfolgenden Überwindung der 50-Tage-Linie gewann die Kurserholung deutlich an Dynamik. In der Spitze ging es bis auf ein 9-Wochen-Hoch bei 10,09 EUR hinauf, bevor eine Doji-Kerze im Tageschart zuletzt eine Konsolidierung einleitete. Weitere Kursavancen in Richtung 10,25 EUR und 10,54-10,86 EUR sind wahrscheinlich, solange der Support bei aktuell 7,93-8,36 EUR nicht verletzt wird. Oberhalb von 10,86 EUR (Tagesschlusskursbasis) würde sich das technische Bild weiter aufhellen und die Rally könnte sich zunächst bis an die Widerstandszone bei 12,24-12,58 EUR fortsetzen. Die nächste Unterstützung lautet 8,69/8,73 EUR. Rücksetzer sollten idealerweise auf Nachfrage treffen, um den Erholungstrend nicht zu gefährden. Unmittelbar bearish würde es wieder unter 7,93 EUR. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Test der wichtigen Supportzone 6,80-7,12 EUR zu rechnen.