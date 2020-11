Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) hatte sich dynamisch vom im März verzeichneten Corona-Crash-Tief bei 82,05 EUR erholen können und haussierte dabei auf ein neues Rekordhoch bei 143,32 EUR. Das darunter ausgebildete Doppeltop leitete jedoch mit der Unterschreitung der Marke von 132,60 EUR eine mittelfristig relevante bearishe Trendwende ein. Zuletzt beschleunigte sich der Abwärtstrend am vergangenen Montag mit der Veröffentlichung negativ aufgenommener Geschäftszahlen. Der Wert brach massiv und bei extrem hohem Handelsvolumen ein und unterschritt dabei die 200-Tage-Linie mit einer bearishen Kurslücke. Aktuell zeigt der Anteilsschein den Versuch einer Stabilisierung knapp oberhalb der Marke von 90 EUR. Die extrem überverkaufte markttechnische Situation sowie der auf Basis des Tagescharts am Donnerstag geformte Bullish Harami im Kerzenchart signalisieren eine mögliche Erholungsbewegung. Potenzielle Erholungsziele und nächste Widerstände lassen sich bei 94,17 EUR, 96,34 EUR, 101,26 EUR und 104,37-107,83 EUR ausmachen. Zur Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es jedoch einer Überwindung der breiten Widerstandszone bei 118,44-135,62 EUR. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 90,65/90,70 EUR, insbesondere per Tagesschluss, würde zunächst für einen fortgesetzten Abverkauf in Richtung der langfristig kritischen Unterstützungszone bei 82,05 EUR sprechen. Spätestens im Dunstkreis dieser Marke wäre aus aktueller Sicht zu erwarten, dass es zu einer signifikanten kurz- bis mittelfristigen Gegenbewegung kommt. Mögliche Erholungsziele lauten dann ca. 95 EUR und 103 EUR.