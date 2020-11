Diese Analyse wurde am 03.11.2020 um 08:10 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im Jahr 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 USD markiert und anschließend einen Abwärtstrend etabliert, der die Notierung bis auf im März verzeichnete 1,0636 USD zurückwarf. Mit dem im Juli gelungenen Anstieg über die wichtige Widerstandszone bei 1,1495-1,1570 USD wurde eine übergeordnete Umkehrformation komplettiert, so dass die Euro-Bullen wieder die Oberhand gewannen. Ausgehend vom am 1. September gesehenen Rallyhoch bei 1,2011 USD, befindet sich der Kurs im Korrekturmodus. Nach einer ersten Abwärtswelle bis 1,1613 USD und einer anschließenden Erholung auf 1,1881 USD dominierten zuletzt die Euro-Bären wieder das Kursgeschehen. Der dynamische Kursrutsch stellt das bisherige Verlaufstief erneut zur Disposition und führte zur Verletzung der 100-Tage-Linie. Ein Unterschreiten der Marke von 1,1613 USD würde fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 1,1483-1,1500 USD indizieren. Darunter befinden sich potenzielle Haltebereiche bei 1,1422 USD und 1,1323-1,1349 USD. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Supportzone bei derzeit 1,1224-1,1255 USD gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Widerstände bei 1,1661 USD, 1,1684/1,1689 USD und 1,1752-1,1782 USD ausmachen, die im Rahmen einer technischen Gegenbewegung angesteuert werden könnten. Prozyklische Signale für eine Beendigung des korrektiven Abwärtstrends entstünden erst mit einem Break über die Abwärtstrendlinie bei aktuell 1,1848 USD sowie anschließend über das Reaktionshoch bei 1,1881 USD. Im Erfolgsfall lauten mögliche Kurzfrist-Ziele 1,2011 USD und 1,2119-1,2256 USD.