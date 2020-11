Die Aktie der Unitedhealth Group (WKN: 869561) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Nach einem Kurseinbruch im Februar und März dieses Jahres hatte das Papier des US-Krankenversicherers bei 187,72 USD ein 3-Jahres-Tief ausgebildet. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Nach der Überwindung des im Februar gesehenen Rekordhochs geriet die Rally zuletzt wiederholt im Bereich einer steigenden Widerstandslinie entlang der mittelfristigen Hochpunkte ins Stocken. Im gestrigen Handel sprang der Kurs schließlich begleitet von sehr hohem Handelsvolumen per Aufwärtslücke über diese Hürde und haussierte bis auf eine neue Bestmarke bei 360,44 USD. Ein kurzfristiger Rücksetzer in Richtung 335-337 USD würde nun nicht überraschen. Solange die Unterkante der gestrigen Lücke bei 326,40 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt das technische Bias auch kurzfristig bullish. Potenzielle Kursziele lassen sich bei 370,63/371,80 USD und 387,38 USD ausmachen. Das übergeordnet bullishe Bild würde erst mit einem Rutsch unter den Support bei aktuell 293,48/299,60 USD negiert.