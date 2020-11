Nächste Unterstützungen:

12.479/12.496

12.330

12.081/12.131

Nächste Widerstände:

12.602/12.641

12.718/12.750

12.850/12.944

Das kurzfristige technische Chartbild hat sich weiter entspannt. So konnte der Index den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom Oktober-Hoch sowie die Kurslücke vom 26. Oktober überwinden. Auf Basis des Tagescharts erfolgte ein bullishes MACD-Crossing. Zugleich erscheint die kurzfristige Situation in den markttechnischen Indikatoren jedoch mittlerweile überhitzt im Rahmen des übergeordnet weiterhin intakten preislichen Abwärtstrends der vergangenen Wochen. Die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe deutlichere Konsolidierung oder Korrektur der jüngsten Rally ist daher aktuell als hoch einzuschätzen. Solange der Support bei derzeit 12.479/12.496 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird, erscheint jedoch eine unmittelbare Ausdehnung des Aufschwungs in Richtung 12.602/12.641 Punkte möglich. Darüber befinden sich relevante Hürden bei 12.718/12.750 Punkten und 12.850/12.944 Punkten. Unterhalb von 12.479 Punkten müsste ein Rücksetzer in Richtung zunächst 12.330 Punkte eingeplant werden. Darunter würde ein Test der Zone 12.081/12.131 Punkte nicht überraschen. Ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends entstünde unterhalb des Supports bei 11.838 Punkten.