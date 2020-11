Nächste Unterstützungen:

13.018

12.959

12.861-12.911

Nächste Widerstände:

13.238

13.297/13.339

13.460/13.501

Auf Basis des Tagescharts formte er einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Dies und die ebenfalls ausgebildete Spinning-Top-Kerze signalisieren den Übergang in den Konsolidierungsmodus auf dem erreichten Kursniveau. Das kurzfristige technische Bias ist nun neutral im Rahmen des intakten dynamischen Aufwärtstrends vom Ende Oktober verzeichneten Korrekturtief bei 11.450 Punkten. Eine Ausdehnung der Konsolidierung würde nicht überraschen. Mit einem Rutsch unter den nächsten Support bei 13.018 Punkten würde ein Rücksetzer in Richtung 12.959 Punkte und 12.861-12.911 Punkte wahrscheinlich. Darunter befinden sich mögliche Auffangbereiche bei 12.671-12.740 Punkten und 12.477-12.596 Punkten. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der DAX über nächste Widerstände bei 13.238 Punkten und 13.297/13.339 Punkten. Ein Tagesschluss oberhalb der ersten Marke oder ein Intraday-Anstieg über die letztgenannte Zone würde Anschlusskaufsignale generieren. Als potenzielles nächstes Kursziel fungiert der Bereich 13.460/13.501 Punkte.