Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten einen V-förmigen Boden ausgebildet. Die dynamische Rally von in der Spitze rund 64 Prozent beförderte ihn bis auf ein Anfang September erreichtes neues Allzeithoch bei 3.588 Punkten. Mit der anschließenden Korrektur rutschte die Notierung jedoch wieder deutlich unter die alte Bestmarke vom Februar bei 3.394 Punkten. Das Kursgeschehen seither stellte eine Seitwärtskorrektur oberhalb des Reaktionstiefs bei 3.209 Punkten dar. Im Rahmen des Ende Oktober bei 3.234 Punkten gestarteten Kursschubes gelang schließlich zuletzt ein Intraday-Anstieg auf eine neue Bestmarke bei 3.646 Punkten. Per Schlusskurs scheiterte der Index jedoch noch an der Hürde bei 3.588 Punkten und initiierte einen Pullback an die überwundene Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Die Supportzone bei 3.489-3.519 Punkten ist nun kurzfristig kritisch. Ein Rutsch darunter – insbesondere per Tagesschluss – würde das Bild in diesem Zeitfenster trüben und einen Rücksetzer in Richtung 3.432/3.440 Punkte oder 3.389-3.403 Punkte nahelegen. Darunter würde die mittelfristig relevante Unterstützungszone bei 3.200-3.241 Punkten als mögliches Ziel aktiviert. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 3.588 Punkten oder ein Anstieg über 3.646 Punkte würde hingegen den übergeordneten Haussetrend bestätigen und nächste Ziele bei 3.691-3.733 Punkten und 3.822/3.853 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.