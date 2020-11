Nächste Unterstützungen:

13.018

12.861-12.901

12.671-12.740

Nächste Widerstände:

13.297/13.339

13.460/13.501

13.795

An der charttechnischen Ausgangslage ergeben sich gegenüber dem Vortag keine relevanten Veränderungen. Der Index befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase, mit der er die Ende Oktober gestartete imposante Kursrally von rund 16 Prozent verdaut. Das kurzfristige technische Bias ist entsprechend neutral zu werten. Eine Ausdehnung der Konsolidierung würde nicht überraschen. Mit einem Rutsch unter den nächsten Support bei 13.018 Punkten würde ein fortgesetzter Abschwung in Richtung 12.861-12.901 Punkte wahrscheinlich. Darunter befinden sich mögliche Auffangbereiche bei 12.671-12.740 Punkten und 12.486-12.596 Punkten. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich der DAX einem nächsten Widerstand bei 13.297/13.339 Punkten gegenüber. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Als potenzielles nächstes Kursziel fungiert weiterhin der Bereich 13.460/13.501 Punkte. Dessen nachhaltige Überwindung würde das Rekordhoch bei 13.795 Punkten wieder in den Fokus rücken.