Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom Anfang September markierten Rekordhoch bei 502,49 USD, befindet sich der Anteilsschein des Elektroautobauers im Korrekturmodus. Nach einem kurzlebigen Rutsch unter die 50-Tage-Linie und anschließend die Aufwärtstrendlinie vom Korrekturtief bei 329,88 USD meldeten sich die Bullen vehement zurück. Ein Bullish-Harami im Tageschart vom 2. November triggerte die Rückeroberung der nun wieder als Unterstützung wirkenden 50-Tage-Linie, was nun die korrektive Abwärtstrendlinie vom September-Hoch bei derzeit 445,17 USD wieder in den charttechnischen Fokus rückt. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss entstünde zunächst Anschlusspotenzial in Richtung 465,90 USD und 502,49 USD. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit einem potenziellen nächsten Ziel bei 549,44-568,43 USD. Bearishe Indizien im kurzfristigen Zeitfenster entstünden hingegen mit der Verletzung der Supports bei 422,73 USD (Tagesschlusskursbasis) und 379,11 USD.