Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete zum Wochenschluss bei dünner Nachrichtenlage Zugewinne. Für den DAX ging es um 0,18 Prozent nach oben auf 13.077 Punkte. Auf Wochensicht belief sich das Plus beim Leitindex damit auf ordentliche 4,78 Prozent. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 0,63 und 0,42 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 62 Gewinner und 36 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 79,2 Millionen Aktien (Vortag: 82,4) im Wert von 3,83 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,80). Stärkste Sektoren waren Versicherungen und Banken. Die deutlichsten Abgaben waren bei Bauwerten und Einzelhandelstiteln zu beobachten. Heidelbergcement, Deutsche Börse und RWE verbuchten als oberste Werte auf dem DAX-Tableau nachrichtenlose Aufschläge von 1,92 bis 2,70 Prozent. Delivery Hero hielt die rote DAX-Laterne mit einem Minus von 6,52 Prozent. Hier belastete, dass die südkoreanische Kartellbehörde harte Bedingungen für ein geplantes Gemeinschaftsunternehmen mit dem Wettbewerber Woowa auferlegt hat. Deutsche Wohnen endete nach der Vorlage der Geschäftszahlen 0,93 Prozent tiefer.

An der Wall Street gewann der Dow 1,37 Prozent auf 29.480 Punkte hinzu. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,93 Prozent auf 11.938 Zähler vor. 81 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Es gab 61 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Alle Sektorenindizes konnten deutlich zulegen. Am kräftigsten nach oben ging es mit Energiewerten und Immobilientiteln.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent schwächer bei 92,72 Punkten. EUR/USD zog um 0,24 Prozent auf 1,1833 USD an. Stark gesucht waren das Pfund Sterling, der Austral-Dollar und der Yen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex sank um 1,05 Prozent auf 364,49 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 1,72 Prozent auf 42,78 USD. Comex-Kupfer stieg um 1,05 Prozent auf 3,18 USD. Gold verteuerte sich um 0,69 Prozent auf 1.886 USD (1.595 EUR). Silber und Platin gewannen 1,93 respektive 1,36 Prozent hinzu.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um vier Basispunkte auf minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab um einen Basispunkt auf ebenfalls minus 0,55 Prozent nach. Der Euro-Bund-Future schloss nahezu unverändert bei 174,96 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes endete einen Basispunkt höher bei 0,89 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach überwiegend besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index markierte nach dem elften Plus-Tag in Folge ein Rekordhoch und handelte 1,41 Prozent fester bei 187,62 Punkten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Empire State Manufacturing Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Vodafone, Grand City Properties und Encavis.