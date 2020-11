Diese Analyse wurde am 16.11.2020 um 07:48 Uhr erstellt.

Der DAX testete am Freitag in der ersten Handelsstunde das Tief der mehrtägigen Konsolidierung bei 13.018 Punkten. Dessen Unterschreitung hatte jedoch keine signifikanten Anschlussverkäufe zur Folge. Ausgehend vom Tagestief bei 13.005 Punkten, startete eine Rally, die die Notierung wieder in die etablierte Konsolidierungs-Range zurückbeförderte.