Die Aktie des US-Ölriesen Chevron (WKN: 852552) hatte ausgehend vom im Januar 2018 notierten Mehrjahreshoch bei 133,88 USD einen Abwärtstrend etabliert. Dieser Abschwung ließ das Papier bis auf ein im März markiertes 15-Jahres-Tief bei 51,60 USD einbrechen. Es folgte eine dynamische Erholungsrally bis auf 103,59 USD und ein erneuter Kursrutsch bis auf 65,16 USD. Seit der am 29. Oktober geformten Engulfing-Tageskerze befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Der Wert konnte seither rund 37 Prozent zulegen und übersprang im gestrigen Handel nach vorausgegangener mehrtägiger Konsolidierung die 200-Tage-Linie mit einer Kurslücke. In der Vorwoche war bereits die Überwindung der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Juni-Hoch gelungen. Die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursavancen im Sinne einer zweiten Aufwärtswelle vom März-Tief ist damit deutlich gestiegen. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten 93,01/94,52 USD, 97,56 USD und 103,59 USD. Darüber stünden die Aussichten auf einen weiteren Anstieg in Richtung 112,60/114,04 USD und 117,15/118,27 USD gut. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause nach den jüngsten Kursgewinnen nicht überraschen. Potenzielle nächste Auffangbereiche lassen sich bei 85,33 USD und 83,35 USD ausmachen. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde das kurzfristige Bild eintrüben und eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 79,91/80,85 USD oder 73,27-76,87 USD nahelegen.