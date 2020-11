Die Aktie des Baukonzerns Hochtief (WKN: 607000) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2017 verzeichneten Allzeithoch bei 174,00 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Erreichen eines 8-Jahres-Tiefs bei 41,58 EUR im März läuft eine technische Erholung, die die Notierung im Rahmen einer ersten Welle bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 90,60 EUR beförderte. Nach einem mehrmonatigen Rücksetzer an das Supportcluster bestehend aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement und der Rückkehrlinie des korrektiven Abwärtstrendkanals leitete eine Bullish Piercing Line im Kerzenchart am 30. Oktober eine dynamische Rally ein. Zuletzt kam es zu einem Pullback an die überwundene Abwärtstrendlinie. Nach einer Bullish-Engulfing-Kerze konnte das Papier nun erstmals seit Februar drei Handelstage in Folge oberhalb der 200-Tage-Linie schließen. Ein Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 79,85/80,05 EUR per Tagesschluss würde das kurz- und mittelfristig bullishe Bias bestätigen. Potenzielle nächste Kursziele lauten dann 84,75 EUR, 90,60-93,85 EUR und 104,50-109,77 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine nächste Unterstützung bei 72,55-73,45 EUR. Darunter wäre ein Test der Region 69,50-70,30 EUR zu erwarten. Deren nachhaltige Unterschreitung würde das konstruktive Chartbild negieren. In diesem Fall wäre ein zeitnahes Wiedersehen mit der Zone 60,75-62,85 EUR einzuplanen.