Die BMW-Aktie (WKN: 519000) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2015 verzeichneten Rekordhoch bei 123,75 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Die Baisse schickte sie im Rahmen von zwei zyklischen Abwärtswellen bis auf ein im März erreichtes 10-Jahres-Tief bei 36,59 EUR und damit an das 100%-Projektionsniveau der ersten Welle. Seither arbeitet sich der Anteilsschein des Münchener Autobauers nordwärts. Nachdem die überwundene 200-Tage-Linie Ende Oktober als Support erfolgreich getestet wurde, startete ein dynamischer Kursschub, der das Papier signifikant über die Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem Jahr 2018 katapultierte. Im charttechnischen Fokus als nächste Ziel- und Widerstandszone befindet sich nun die Region 75,26-79,38 EUR. Deren nachhaltige Überschreitung würde den langfristigen Abwärtstrend brechen und auf mittelfristige Sicht Kursavancen in Richtung 86-89 EUR ermöglichen. Kurzfristig ist die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren deutlich erhöht, so dass eine Verschnaufpause spätestens im Bereich 75,26-79,38 EUR nicht überraschen würde. Solange die Supportzone bei 64,82-66,41 EUR nicht nachhaltig unterschritten wird, bleibt das mittelfristige Chartbild klar bullish. Erst unterhalb des Oktober-Tiefs bei 57,25 EUR entstünde in diesem Zeitfenster ein unmittelbar bearishes Signal.