Nächste Unterstützungen:

13.005

12.861

12.671-12.746

Nächste Widerstände:

13.277-13.339

13.460/13.501

13.795

In der mittlerweile sieben Handelstage andauernden engen Trading-Range (13.005-13.297) bleibt das kurzfristige Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern erhalten. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch entstünde ein Signal in Ausbruchsrichtung. Die nächste Hürde lauert weiter bei 13.277-13.339 Punkten. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals im Rahmen des intakten übergeordneten Aufwärtstrends vom Oktober-Tief bedarf es einer nachhaltigen Überwindung dieser Zone. Als potenzielles nächstes Kursziel fungiert der Bereich 13.460/13.501 Punkte. Darüber würde das im Februar markierte Rekordhoch bei 13.795 Punkten wieder in den Blick rücken. Unterstützt ist die Notierung bei 13.005 Punkten. Darunter würden mögliche Korrekturziele bei 12.861 Punkten und 12.671-12.746 Punkten aktiviert. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die Supportzone bei derzeit 12.534-12.596 Punkten käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen technischen Bias.