Diese Analyse wurde am 20.11.2020 um 08:32 Uhr erstellt.

Die MTU-Aktie (WKN: A0D9PT) hatte im Januar bei 289,30 EUR ein Rekordhoch markiert. Der anschließende Sell-off ließ den Anteilsschein des Triebwerkherstellers bis auf ein Tief bei 97,76 EUR einbrechen. Der dort im März gestartete Erholungstrend ist weiterhin intakt und konsolidiert nach dem zweiten Rallyschub aktuell unterhalb des in der Vorwoche bei 208,90 EUR markierten 8-Monats-Hochs. Angesichts der noch nicht abgebauten kurzfristigen Überhitzung den markttechnischen Indikatoren, könnte sich die Konsolidierung preislich und zeitlich ausdehnen. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Wert über eine breite und wichtige Ziel- und Widerstandszone bei 205,80-221,10 EUR. Es bedarf eines nachhaltigen Ausbruchs über diese Hürde per Tagesschluss, um ein bullishes Anschlusssignal im Sinne einer Beschleunigung des mittelfristigen Aufwärtstrends zu generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 226,40/227,80 EUR, 237,70 EUR, 255,10 EUR und 268,70/275,15 EUR. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 183,50/186,20 EUR würde hingegen für einen vorgeschalteten Rücksetzer in Richtung 175,65 EUR und eventuell 158,09-167,80 EUR. Erst unterhalb der letztgenannten Supportzone käme es zu einer Eintrübung der mittelfristig bullishen Ausgangslage. Unmittelbar bearish würde es schließlich unterhalb der Unterstützung bei aktuell 139,39-142,40 EUR.