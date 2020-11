Der Dow Jones Industrial bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Am 23. März verzeichnete der bekannteste US-Index ein 4-Jahres-Tief bei 18.214 Punkten und startete dort den laufenden mittelfristigen Aufwärtsimpuls. Dieser beförderte ihn zuletzt auf ein neues Allzeithoch bei 29.964 Punkten. Dort leitete eine bearishe Harami-Cross-Kerze am Dienstag einen Rücksetzer ein. Im Rahmen dieser Konsolidierungsbewegung unterschritt der Index wieder das alte Rekordhoch vom Februar. Eine Ausdehnung der Verschnaufpause sollte eingeplant werden. Potenzielle nächste Auffangbereiche lassen sich bei 29.063 Punkten, 28.902 Punkten, 28.679 Punkten und 28.432-28.505 Punkten ausmachen. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleibt die technische Ausgangslage mittelfristig bullish. Darunter würde das entsprechende Bias auf neutral drehen. Nächste Widerstände lauten 29.525/29.569 Punkte und 29.964/30.030 Punkte. Mit einem Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone entstünde ein bullishes Anschlusssignal. Mögliche nächste Ziele befinden sich im Erfolgsfall bei 30.367 Punkten und 30.700 Punkten.