Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich nach einem ruhigen Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende. Der DAX schloss 0,39 Prozent höher bei 13.137 Punkten. Auf Wochensicht belief sich das Plus auf 0,46 Prozent. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 0,88 und 1,08 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 70 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 70 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 70,1 Millionen Aktien (Vortag: 68,0) im Wert von 3,68 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 4,63). Bei den Sektorenindizes hatten Einzelhandel, Transport und Versorger die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich Bauwerte und Rohstofftitel. Bayer gewann an der DAX-Spitze 3,20 Prozent hinzu. RWE und Deutsche Post folgten mit einem Plus von 2,76 respektive 1,99 Prozent. Die rote Laterne im Leitindex hielt Vonovia mit einem Minus von 1,10 Prozent. Covestro und MTU notierten 0,76 und 0,69 Prozent schwächer. Im MDAX haussierte Thyssenkrupp nach einer positiven Analysteneinschätzung und anhaltenden Spekulationen um einen möglichen Verkauf der Stahlsparte um 4,33 Prozent.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial 0,74 Prozent auf 29.263 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,65 Prozent abwärts auf 11.906 Zähler. 52 Prozent der Werte an der NYSE endeten im roten Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 96 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs. Alle Sektorenindizes außer der für Versorger mussten Abschläge hinnehmen. Am schwächsten tendierten Technologiewerte, Industrietitel und Finanzwerte.

Am Devisenmarkt endete der Dollar-Index am Freitag wenig verändert bei 92,39 Punkten. EUR/USD verlor 0,15 Prozent auf 1,1855 USD. Mit Blick auf die anderen Hauptwährungen war der Austral-Dollar stark gesucht, während der Kanada-Dollar sowie der Yen durch Schwäche auffielen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise kletterte um 0,99 Prozent auf 373,86 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 1,72 Prozent auf 44,96 USD. Comex-Kupfer setzte seine Rally angetrieben von Konjunkturhoffnungen mit einem Plus von 2,78 Prozent auf 3,29 USD fort und markierte damit ein Mehrjahreshoch. Gold handelte 0,59 Prozent fester bei 1.872 USD (1.580 EUR). Silber und Platin stiegen um 1,31 und 0,60 Prozent.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um einen Basispunkt auf ein Wochentief bei minus 0,58 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,23 Prozent fester bei 175,73 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um drei Basispunkte auf 0,83 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Gestützt wurde die Stimmung von der Hoffnung auf zeitnah verfügbare Corona-Impfstoffe. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,63 Prozent fester bei 629,11 Punkten. Stark gesucht waren südkoreanische Aktien nach besser als erwarteten Konjunkturdaten. Der Kospi-Index markierte ein Rekordhoch. Für die schwer gewichtete Aktie von Samsung Electronics ging es um über 3 Prozent nach oben. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite auf die Markit-Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Beteiligungsgesellschaft Prosus.