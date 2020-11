Nächste Unterstützungen:

13.005

12.861

12.671-12.742

Nächste Widerstände:

13.214

13.277-13.339

13.460/13.501

Technisch relevante Marken wurden nicht gebrochen. Der Index verbleibt in der mehrtägigen Trading-Range zwischen 13.005 Punkten und 13.297 Punkten, innerhalb derer sich das kurzfristige technische Bias neutral darstellt. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch entstünde ein Signal in Ausbruchsrichtung. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals im Rahmen des intakten übergeordneten Aufwärtstrends vom Oktober-Tief bedarf es einer nachhaltigen Überwindung der nächsten Widerstände bei 13.214 Punkten und 13.277-13.339 Punkten. Das potenzielle nächste Kursziel stellt der Bereich 13.460/13.501 Punkte dar. Darüber würde das im Februar markierte Rekordhoch bei 13.795 Punkten wieder in den Blick rücken. Unterstützt ist der Kurs als Nächstes bei 13.005 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde mögliche Korrekturziele bei 12.861 Punkten und 12.671-12.742 Punkten aktivieren. Erst mit einer signifikanten Verletzung der Supportzone bei derzeit 12.547-12.596 Punkten käme es zu einer deutlicheren Eintrübung der kurzfristigen technischen Ausgangslage.