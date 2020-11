Nächste Unterstützungen:

13.102/13.121

13.005

12.861

Nächste Widerstände:

13.277-13.339

13.460/13.501

13.795

Der Ausbruchsversuch ist somit zunächst gescheitert. Mit Blick auf die seit mittlerweile zehn Handelstage andauernde enge Seitwärtsbewegung bleibt die kurzfristige technische Ausgangslage neutral zu werten. Aus dem Stundenchart ergibt sich für den heutigen Handel eine gute Chance auf einen erneuten Ausbruchsversuch auf der Oberseite, solange der naheliegende Support bei 13.102/13.121 Punkten nicht unterschritten wird. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 13.277-13.339 Punkten per Stundenschluss entstünde ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten übergeordneten Aufwärtstrends vom Oktober-Tief. Das potenzielle nächste Kursziel stellt der Bereich 13.460/13.501 Punkte dar. Darüber würde das im Februar markierte Rekordhoch bei 13.795 Punkten wieder in den Blick rücken. Unterhalb von 13.102 Punkten stünde hingegen der kritische Support bei 13.005 Punkten wieder auf der Agenda. Dessen nachhaltige Verletzung würde für eine Abwärtskorrektur in Richtung 12.861 Punkte und 12.671-12.742 Punkte sprechen. Eine Ausdehnung an die bedeutendere Unterstützungszone bei aktuell 12.596/12.601 Punkten würde nicht überraschen.