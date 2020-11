Die TUI-Aktie (WKN: TUAG00) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 20,69 EUR markierten Mehrjahreshoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte die Notierung bis auf ein Rekordtief bei 2,42 EUR. Nach einer dreiwelligen Erholung bis auf 7,16 EUR folgte eine erneute mehrmonatige Schwächephase. Dabei konnte sich das Papier des Touristik-Riesen bereits knapp oberhalb des März-Tiefs stabilisieren. Seit einem dynamischen Ausbruch am 9. November dominieren die Käufer klar das Kursgeschehen. Nach kurzer Konsolidierung an der noch fallenden 200-Tage-Linie kam in den vergangenen beiden Handelstagen wieder starker Kaufdruck auf, der zur Ausbildung zweier Kurslücken führte. Die 200-Tage-Linie konnte der Wert dabei nachhaltig überwinden. Momentum und Handelsvolumen stützen die bullishe Sichtweise. Entsprechend könnte sich der Aufwärtstrend zunächst in Richtung 6,38 EUR und anschließend 7,16-7,77 EUR fortsetzen. Damit es zu einer Aufhellung auch des übergeordneten Chartbildes kommt, bedarf es eines signifikanten Anstieges über die letztgenannte Zone. Im Erfolgsfall würden nächste Hürden bei 9,22 EUR und 10,08 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mögliche Rücksetzer träfen auf potenzielle nächste Unterstützungen bei 5,40 EUR und 5,00 EUR. Erst mit einer Verletzung der kritischen Supportzone bei 4,17-4,29 EUR würde die mittelfristig bullishe Ausgangslage beseitigt.