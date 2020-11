Die Aktie der Aareal Bank (WKN: 540811) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 markierten Rekordhoch in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Erreichen eines 8-Jahres-Tiefs im März bei 12,28 EUR konnte sich die Notierung des Immobilienfinanzierers in der Spitze um rund 69 Prozent erholen. Diesen Kursaufschwung konsolidierte das Papier in den vergangenen Monaten seitwärts/abwärts. Seit Ende Oktober haben die Bullen wieder das Sagen und beförderten den Wert schwungvoll und signifikant über die noch fallende 200-Tage-Linie sowie zuletzt über die korrektive Abwärtstrendlinie vom im Juni notierten Erholungshoch (20,74 EUR). Die Aussichten auf eine zeitnahe Fortsetzung der Rally mit neuen Erholungshochs sind gut, solange der nächste Support bei 19,72-19,84 EUR nicht nachhaltig unterschritten wird. Ein nachhaltiger Break über die aktuelle Hürde bei 20,74 EUR würde den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen mit potenziellen nächsten Zielen bei 21,51/21,78 EUR und 22,50-22,95 EUR. Darüber lassen sich mögliche Ausdehnungsziele bei 23,89/24,05 EUR und derzeit 26,21 EUR (primäre Abwärtstrendlinie) ausmachen. Unterhalb von 19,72 EUR (Tagesschlusskursbasis) wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 18,33-19,10 EUR oder 17,12-17,76 EUR einzuplanen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich auch das übergeordnete Chartbild wieder unmittelbar eintrüben.