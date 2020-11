Diese Analyse wurde am 27.11.2020 um 08:13 Uhr erstellt.

Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 19,75 EUR markierten zyklischen Hoch bis auf ein im März erreichtes 3-Jahres-Tief bei 6,01 EUR abgestürzt. Im Rahmen des anschließend etablierten Aufwärtstrends gelang der Bruch des übergeordneten Abwärtstrends, bevor auf einem 2-Jahres-Hoch bei 12,86 EUR im Juli eine Korrekturphase startete, die weiterhin intakt ist. Nach einer zweiten Korrekturwelle bis auf ein Verlaufstief bei 8,84 EUR orientierte sich der Wert zuletzt wieder nordwärts und konnte dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden. Im gestrigen Handel erreichte er die korrektive Abwärtstrendlinie vom Juli-Hoch und schloss exakt an dieser Hürde. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über diese Linie sowie über das Reaktionshoch bei 12,04 EUR per Tagesschluss, um ein prozyklisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends zu erhalten. Im Erfolgsfall würden die potenziellen Ziel- und Widerstandszonen bei 12,86-13,08 EUR und 13,95-14,50 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite ist die Notierung als Nächstes bei 11,36 EUR und 10,56-10,88 EUR unterstützt. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird, bleiben die Bullen kurzfristig im Vorteil. Darunter wäre mit einem Test der 200-Tage-Linie bei derzeit 9,95 EUR zu rechnen. Bearishe Signale entstünden erst unterhalb der Marken 9,58 EUR und 8,84 EUR.