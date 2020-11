Deutsche Standardwerte zeigten sich am Donnerstag nach einem ausgesprochen ruhigen Handel wenig bewegt. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages (Thanksgiving) aus. Entsprechend niedrig war hierzulande auch das Handelsvolumen. Der DAX schloss 0,02 Prozent schwächer bei 13.287 Punkten. MDAX und TecDAX konnten hingegen um 0,40 und 1,17 Prozent zulegen. In den drei genannten Indizes gab es 57 Gewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX lag bei 43,0 Millionen Aktien (Vortag: 76,8) im Wert von 2,18 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,64). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Technologie und Immobilien. Schwäche zeigten vor allem zyklische Sektoren wie Automobilwerte, Banken und Industrie. Deutsche Börse stieg an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 1,72 Prozent. Merck und Delivery Hero verbesserten sich dahinter um 1,70 und 1,28 Prozent. Volkswagen hielt mit einem Abschlag von 2,46 Prozent die rote Laterne. Daimler und BMW verloren 2,30 respektive 1,68 Prozent.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index am Abend nahezu unverändert bei 92,02 Punkten. EUR/USD handelte ebenfalls auf dem Vortagesniveau bei 1,1911 USD. Franken und Yen waren als sichere Häfen gesucht. Das Pfund Sterling wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. Auch die Schwedenkrone zeigte sich leichter. Hier belastete die Notenbanksitzung der Riksbank. Die Währungshüter kündigten eine Verlängerung und Ausweitung ihres QE-Programms an.

Brent-Öl verbilligte sich nach Gewinnmitnahmen am Mehrmonatshoch um 1,67 Prozent auf 47,80 USD. Gold legte um 0,17 Prozent auf 1.809 USD (1.514 EUR) zu.

Am Rentenmarkt verharrte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite bei minus 0,58 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank bis zum Abend um zwei Basispunkte auf minus 0,59 Prozent. Der Euro-Bund-Future endete 0,21 Prozent fester bei 175,59 Punkten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei nur geringen Ausschlägen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,30 Prozent fester bei 193,04 Punkten. Im nachrichtlichen Fokus standen Konjunkturdaten aus China. Dort sprangen die Gewinne der Unternehmen im Industriesektor laut der Nationalen Statistikbehörde im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 28,2 Prozent.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Index der Wirtschaftsstimmung für die Eurozone. In den USA findet feiertagsbedingt lediglich ein verkürzter Aktienhandel (bis 19:00 Uhr) und Anleihehandel (bis 20:00 Uhr) statt.