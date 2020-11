Der Nasdaq 100 hatte nach dem Corona-Crash-Tief im März bei 6.772 Punkten eine V-förmige Rally gestartet. Im Juni gelang dem technologielastigen Index die Überwindung des aus dem Februar stammenden Rekordhochs bei 9.737 Punkten und damit die Bestätigung des langfristigen Haussetrends. Nach dem Erreichen einer neuen Bestmarke bei 12.439 Punkten leitete ein bearisher Doji am 2. September eine Korrekturphase ein. Der Index tendierte seither oberhalb des Korrekturtiefs bei 10.678 Punkten seitwärts. Im Rahmen der derzeit laufenden zweiten Erholungswelle vom Tief arbeitet sich die Notierung aktuell erneut nach oben. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lassen sich bei 12.269 Punkten und 12.439/12.484 Punkten ausmachen. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die letztgenannte Zone entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit möglichen nächsten Zielen bei 12.919 und 13.112 Punkten. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 13.428/13.528 Punkte wäre in diesem Fall vorstellbar. Angesichts der im euphorischen Bereich notierenden Sentiment-Werte ist aktuell eine erhöhte Anfälligkeit für kurzfristige Rücksetzer zu unterstellen. Potenzielle nächste Auffangbereiche für einen Pullback lauten 12.047 Punkte und 11.818 Punkte. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 11.512/11.620 Punkte oder 11.356 Punkte einzuplanen.