Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenausklang die positiven Vorzeichen. Gestützt wurde die Stimmung von einer freundlichen Wall Street. Der DAX schloss 0,36 Prozent fester bei 13.336 Punkten. Auf Wochensicht rückte der Leitindex damit 1,52 Prozent vor. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 0,78 und 1,39 Prozent. In den drei Indizes gab es 66 Gewinner und 30 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 68 Prozent. Im DAX wechselten 63,8 Millionen Aktien (Vortag: 43,0) im Wert von 3,31 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,49) den Besitzer. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Technologiewerte und Einzelhandelstitel am stärksten gesucht. Auf der Verliererseite ragten Bauwerte und Versicherungstitel negativ hervor. Mit einem Plus von 3,50 Prozent belegte Infineon die DAX-Spitze. Covestro und RWE gewannen 2,11 respektive 1,84 Prozent hinzu. Volkswagen hielt mit einem Minus von 1,80 Prozent die rote Laterne, BMW und adidas fielen um 1,40 und 1,27 Prozent. Aixtron und Hellofresh haussierten im TecDAX nachrichtenlos um 5,95 und 5,14 Prozent. Für Siltronic ging es nach einer positiven Analystenstudie um 5,14 Prozent nach oben. Im SDAX sprang die Medios-Aktie nach der Meldung des Erwerbs des Pharma-Großhändlers Cranach Pharma um 20,69 Prozent nach oben.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow um 0,12 Prozent auf 29.910 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 0,87 Prozent auf 12.258 Zähler hinzu. 54 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Abwärtsvolumen überwog indes mit 55 Prozent. Es gab 192 neue 52-Wochen-Hochs und zwei neue Tiefs. Stärkste Sektoren waren HealthCare, Technologie und Rohstoffe. Am schwächsten präsentierten sich Energiewerte und Versorger.

Am Devisenmarkt stand der US-Dollar unter Druck. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,27 Prozent tiefer bei 91,78 Punkten. Der Euro wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD stieg um 0,42 Prozent auf ein 2-Monats-Hoch bei 1,1963 USD. Das Pfund Sterling fiel derweil durch deutliche Schwäche auf. Hier belastete die wieder gestiegene Sorge vor einem No-Deal-Brexit.

Der S&P GSCI Rohstoffindex für 24 Spotpreise gewann 0,13 Prozent auf 388,06 Punkte hinzu. Brent-Öl verteuerte sich um 0,96 Prozent auf 48,25 USD. Der Preis für US-Erdgas fiel um 3,99 Prozent auf 2,84 USD. Comex-Kupfer haussierte um 2,72 Prozent auf ein Mehrjahreshoch bei 3,40 USD. Gold gab um 1,31 Prozent auf ein 5-Monats-Tief bei 1.782 USD (1.494 EUR) nach. Silber büßte 3,46 Prozent auf 22,55 USD ein.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,59 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen endete unverändert bei ebenfalls minus 0,59 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,02 Prozent fester bei 175,63 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um vier Basispunkte auf 0,84 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,61 Prozent tiefer bei 191,92 Punkten. Gegen den Trend legte der chinesische CSI 300 um rund 1,3 Prozent zu. Die offiziellen (CFLP) November-Einkaufsmanagerindizes aus China kamen besser als von Experten erwartet herein. Der Indikator für den Industriesektor markierte dabei ein 3-Jahres-Hoch.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreisdaten aus Deutschland sowie auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Beteiligung AG und Gerry Weber.