Die Aktie der Optiker-Kette Fielmann (WKN: 577220) hatte im Rahmen des Corona-Crashs einen Kursrutsch von einem zyklischen Hoch im Februar bei 76,25 EUR auf ein im März notiertes 6-Jahres-Tief bei 41,90 EUR vollzogen. Nach einer ersten schwungvollen Erholungswelle pendelte der Wert seit Juni im Dunstkreis der deckelnden 200-Tage-Linie seitwärts. Seit einigen Handelstagen dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Der Anteilsschein konnte die Durchschnittslinie signifikant überwinden und ein 7-Monats-Hoch markieren. Das Handelsvolumen bestätigt den Kursaufschwung. In Reaktion auf die Anhebung der Unternehmensprognose gelang im gestrigen Handel der Ausbruch über die steigende Widerstandslinie entlang der vergangenen mittelfristigen Hochpunkte. Das kurzfristige technische Bias bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 66,00 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darunter wäre ein Rücksetzer in Richtung 63,45-64,60 EUR einzuplanen. Bearish würde es erst unterhalb der kritischen Unterstützung bei 61,75 EUR. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden und potenzielle Ziele bei 68,70 EUR, 70,50 EUR, 71,95 EUR und schließlich 74,30-77,70 EUR.