Nächste Unterstützungen:

12.671/12.698

12.469-12.505

12.342

Nächste Widerstände:

12.794/12.805

12.873

12.976

Per Stundenschluss konnte der Index den Support verteidigen und sich kurz vor Handelsende oberhalb des Intraday-Tiefs bei 12.671 Punkten nach einer Doji-Kerze stabilisieren. Die Konsolidierungsphase bleibt damit intakt. An der charttechnischen Ausgangslage ergeben sich keine signifikanten Veränderungen. Das ganz kurzfristige Chartbild ist neutral. Nächster Widerstand liegt heute bei 12.794/12.805 Punkten. Mit einem dynamischen Anstieg über die darüber befindliche Hürde bei 12.873 Punkten würde eine Fortsetzung des Erholungstrends signalisiert. Mögliche Ziele lauten dann 12.976 Punkte und 13.036-13.116 Punkte. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Oberkante der Kurslücke bei 13.116 Punkten (Tagesschlusskursbasis) würde sich das übergeordnete technische Bild leicht aufhellen. Unterstützt ist der Index heute bei 12.698/12.738 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) wären Abgaben in Richtung zunächst 12.469-12.505 Punkte zu erwarten. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde eine Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Rallyhoch bei 13.460 Punkten in Richtung 12.342 Punkte, 12.313 Punkte und 12.179/12.254 Punkte wahrscheinlich machen.