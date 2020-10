Nächste Unterstützungen:

12.540

12.469-12.505

12.313/12.342

Nächste Widerstände:

12.706-12.744

12.805

12.873

Der Index befindet sich ausgehend vom am 3. September verzeichneten Rallyhoch bei 13.460 Punkten in einem korrektiven Abwärtstrend, der die Notierung bis zum 25. September auf 12.342 Punkte zurückgeworfen hatte. Der anschließenden Erholung ging bei 12.873 Punkten die Puste aus. Nennenswerter Verkaufsdruck lässt sich derzeit jedoch noch nicht feststellen. Eine zweite Erholungswelle bleibt somit eine Option, insbesondere solange der Support bei 12.469-12.505 Punkten nicht unterschritten wird. Nächste Widerstände lassen sich bei 12.706-12.744 Punkten und 12.805 Punkten ausmachen. Darüber würde ein erneuter Test des Hochs bei 12.873 Punkten wahrscheinlich. Mit einem Anstieg über die letztgenannte Marke würde schließlich die Region 13.036-13.116 Punkte als potenzielles Erholungsziel aktiviert. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Oberkante der Kurslücke vom 21. September bei 13.116 Punkten (Tagesschlusskursbasis) würde der korrektive Abwärtstrend in seinem Bestand gefährdet. Eine Verletzung der nächsten beiden Supports bei 12.540 Punkten und 12.469-12.505 Punkten wäre hingegen kurzfristig bearish mit potenziellen nächsten Zielen bei 12.313/12.342 Punkten und 12.173/12.254 Punkten.