Diese Analyse wurde am 06.10.2020 um 08:17 Uhr erstellt.

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom Anfang September markierten Rekordhoch bei 502,49 USD, befindet sich der Anteilsschein des Elektroautobauers im Korrekturmodus. Dabei fungierte die steigende 50-Tage-Linie wiederholt als wirksamer Support. Aktuell versucht sich die Notierung oberhalb der überwundenen 20-Tage-Linie zu stabilisieren. Solange die Unterstützung bei 408,73-411,23 USD nicht signifikant unterschritten wird, könnte sich der kurzfristige Aufwärtsschub zeitnah in Richtung 483,36 USD und eventuell 502,49 USD ausdehnen. Prozyklische Bestätigungen für dieses Szenario lägen in einem Anstieg über die nächsten Hürden bei 439,13 USD, 448,88 USD und 461,94 USD. Erst mit einem nachhaltigen Break über das Hoch bei 502,49 USD entstünde ein übergeordnetes Anschlusskaufsignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 549,44 USD und 564,97/568,43 USD. Ein Tagesschluss unterhalb der 50-Tage-Linie bei aktuell 380,41 USD oder ein Intraday-Rutsch unter 351,30 USD würde hingegen für eine deutliche Ausdehnung der laufenden Korrekturphase sprechen. Mögliche Ziele lauten in diesem Fall 329,88 USD, 300,00 USD und 273,00 USD. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei derzeit 213-235 USD.