Nächste Unterstützungen:

12.671-12.706

12.469-12.540

12.342

Nächste Widerstände:

12.873-12.925

13.036-13.116

13.277/13.339

Die Aussicht auf eine zweite Aufwärtswelle ausgehend vom Korrekturtief bei 12.342 Punkten bleibt gut, solange der aktuelle Support bei 12.671-12.706 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird. Potenzielle Ziele und Hürden auf der Oberseite lassen sich bei 12.873-12.925 Punkten und 13.036-13.116 Punkten ausmachen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Oberkante der Kurslücke vom 21. September bei 13.116 Punkten (Tagesschlusskursbasis) würde der korrektive Abwärtstrend vom September-Hoch bei 13.460 Punkten in seinem Bestand gefährdet. Unterhalb von 12.671 Punkten entstünde ein erstes Indiz für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung dieses Abwärtstrends. Bestätigungen für dieses bearishe Szenario lägen in der Verletzung der Supportbereiche bei 12.469-12.540 Punkten und 12.342 Punkten.