Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten einen V-förmigen Boden ausgebildet. Die dynamische Rally von in der Spitze rund 64 Prozent beförderte ihn bis auf ein Anfang September erreichtes neues Allzeithoch bei 3.588 Punkten. Mit der anschließenden Korrektur rutschte die Notierung jedoch wieder deutlich unter die alte Bestmarke vom Februar bei 3.394 Punkten. Bei 3.209 Punkten und damit im Dunstkreis der letzten Konsolidierung vom Juli drehte sie am 24. September wieder nordwärts. Aktuell versucht der Index die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 3.426-3.443 Punkten zu überwinden. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Signal senden und würde für weitere Kursavancen in Richtung 3.499 Punkte und eventuell 3.588 Punkte sprechen. Potenzielle Ausdehnungsziele darüber lassen sich bei 3.691 Punkten und 3.720/3.733 Punkten ausmachen. Scheitert der Index hingegen im Bereich der aktuellen Hürde und rutscht in den kommenden Handelstagen unter die beiden nächsten Supports bei 3.355/3.372 Punkten und 3.307-3.324 Punkten, würde sich die Wahrscheinlichkeit für eine zweite korrektive Abwärtswelle in Richtung 3.200/3.209 Punkte, 3.116 Punkte und 3.055 Punkte deutlich erhöhen.