Der DAX setzte gestern seine am Vortag am Hoch bei 12.966 Punkten begonnene Verschnaufpause fort und gab dabei bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes Tief bei 12.837 Punkten nach. Im späten Handel kam Kaufinteresse in den Markt, was den Index bei 12.929 Punkten schließen ließ.