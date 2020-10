Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 215,90 USD markierten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie, bis auf ein im März verzeichnetes 11-Jahres-Tief, bei 90,56 USD ein. Es folgte eine erste Erholungswelle, die die Notierung bis auf 135,88 USD ansteigen ließ. Seit Juni verdaut der Wert diese Rally in einer Seitwärtskorrektur. Die dabei deckelnde 200-Tage-Linie sowie die Abwärtstrendlinie vom Erholungshoch konnte er schließlich im gestrigen Handel begleitet von einem extrem hohen Handelsvolumen überspringen und in der Spitze bis knapp an das Juni-Hoch vorstoßen. Das kurzfristige technische Bild bleibt bullish, solange die Kurslücke bei 124,39 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Idealerweise sollte bereits die Zone 125,75-127,65 USD im Falle eines Rücksetzers als wirksame Unterstützung fungieren. Oberhalb der nächsten Widerstandszone bei 135,88-139,60 USD würde der übergeordnete Erholungstrend bestätigt mit möglichen Zielen bei 153,00 USD und 158,75/161,67 USD. Erst mit einer nachhaltigen Überschreitung der letztgenannten Zone würde sich auch das ganz langfristige Chartbild aufhellen.