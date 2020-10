Nächste Unterstützungen:

13.000/13.006

12.913-12.966

12.837

Nächste Widerstände:

13.101/13.116

13.200

13.277/13.339

Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es nun eines nachhaltigen Anstiegs per Tagesschluss über die Oberkante der Kurslücke bei 13.116 Punkten. Im Erfolgsfall würde der korrektive Abwärtstrend vom September-Hoch bei 13.460 Punkten in Gefahr geraten. Mögliche nächste Ziele und Hürden oberhalb von 13.116 Punkten lassen sich aktuell bei 13.200 Punkten und 13.277/13.339 Punkten ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 13.000/13.006 Punkten und 12.913-12.966 Punkten. Ein Stundenschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter das Reaktionstief bei 12.837 Punkten würde erste Warnsignale an die Bullen senden, dass sich der Erholungstrend vom Tief bei 12.342 Punkten erschöpft haben könnte. Unmittelbar bearishe Signale entstünden jedoch erst unterhalb der Aufwärtstrendlinie bei aktuell 12.700 Punkten sowie unterhalb des Zwischentiefs bei 12.540 Punkten.