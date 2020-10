Die Apple-Aktie (WKN: 865985) hatte im März nach dem Corona-Crash einen Tiefpunkt bei 53,15 USD ausgebildet und konnte im Rahmen der anschließenden Rally bereits im Juni das im Februar markierte Rekordhoch hinter sich lassen. Ab dem Juli beschleunigte sich der Kursaufschwung noch einmal und führte die Notierung bis auf 137,98 USD hinauf. Ausgehend von dieser Bestmarke, formte sich am 2. September eine Bearish-Engulfing-Tageskerze, die eine Korrekturphase einläutete. Bis auf ein 8-Wochen-Tief bei 103,10 USD gab der Wert nach, bevor er sich stabilisieren konnte und mit einer Piercing-Line-Kerze im Wochenchart im Dunstkreis des 38,2%-Fibonacci-Retracements der vorausgegangenen Rally ein bullishes Signal sendete. Aktuell konsolidiert die Aktie oberhalb der zurückeroberten 20-Tage-Linie seitwärts. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die Widerstandszone bei 117,72-120,54 USD, die zeitnah attackiert werden dürfte. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss, würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 124,66 USD, 130/131 USD und eventuell 137,98 USD möglich. Die konstruktive technische Ausgangslage würde hingegen unmittelbar negiert, falls der aktuelle Support bei 112,22-113,05 USD per Tagesschluss unterboten wird. In diesem Fall wäre ein schnelles Wiedersehen mit der wichtigeren Supportzone bei 101/103 USD zu favorisieren. Weitere potenzielle Auffangregionen lassen sich bei 95,57/96,30 USD und 85,56-89,14 USD ausmachen. Darunter käme es schließlich zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.