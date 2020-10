Nächste Unterstützungen:

13.000/13.010

12.966/12.969

12.911-12.938

Nächste Widerstände:

13.101/13.116

13.223

13.277/13.339

Der geformte Inside Day sowie die Spinning-Top-Kerze im Tageschart indizieren eine kurzfristige Pattsituation an der am Donnerstag erreichten Hürde, die sich bis 13.116 Punkte erstreckt. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt intakt. Ein Tagesschluss oberhalb von 13.116 Punkten würde diesen Aufwärtstrend sowie den am Donnerstag gesehenen Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie vom September-Hoch bei 13.460 Punkten bestätigen. Potenzielle nächste Ziele oberhalb von 13.116 Punkten befinden sich bei aktuell 13.223 Punkten sowie bei 13.277/13.339 Punkten. Darüber würde bereits wieder die mittelfristig kritische Widerstandszone bei 13.460/13.501 Punkten in den Fokus rücken. Unterstützt ist der Index derzeit bei 13.000/13.010 Punkten, 12.966/12.969 Punkten und 12.911-12.938 Punkten. Ein Stundenschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter das Reaktionstief bei 12.837 Punkten würde erste Warnsignale an die Bullen senden, dass sich der Erholungstrend vom Tief bei 12.342 Punkten erschöpft haben könnte. Unmittelbar bearishe Signale entstünden jedoch erst unterhalb der Aufwärtstrendlinie bei aktuell 12.738 Punkten sowie unterhalb des Zwischentiefs bei 12.540 Punkten.