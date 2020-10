Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend und weist deutliche relative und absolute Stärke zum Gesamtmarkt auf. Ausgehend vom im März verzeichneten Korrekturtief bei 27,33 EUR, konnte das Papier bis auf ein am vergangenen Freitag markiertes Rekordhoch bei 87,74 EUR ansteigen. Aktuell konsolidiert der Wert den jüngsten Kursschub und kann sich bislang oberhalb der am Freitag gerissenen Kurslücke halten. Solange es nicht zu einem Tagesschluss unter deren Unterkante bei 83,30 EUR kommt, bleiben die Bullen auch im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position. Bullishe Anschlusssignale entstünden oberhalb des Hochs des gestrigen Inside Day bei 86,34 EUR sowie mit einem Tagesschluss oberhalb von 87,74 EUR. Mit einem Tagesschluss unter 83,30 EUR oder einem Intraday-Rutsch unter 81,37 EUR entstünde hingegen ein Signal für einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung 79,00/79,44 EUR oder 73,48-74,22 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbilds.