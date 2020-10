Nächste Unterstützungen:

13.091

13.010

12.966

Nächste Widerstände:

13.152

13.223

13.277

Auch wenn der Ausbruch über diese Hürde vom Ausmaß her noch nicht als signifikant gewertet werden kann, hat sich das kurzfristige technische Bild weiter aufgehellt und der Erholungstrend vom September-Tief bei 12.342 Punkten wurde bestätigt. Das sehr schwache Handelsvolumen sowie die nachlassende Schwungkraft auf Basis des Stundencharts mit Blick auf die Momentum-Indikatoren mahnen jedoch zur Vorsicht. Nächster Support befindet sich heute bei 13.091 Punkten. Darunter entstünde ein erstes Indiz für einen Rücksetzer in Richtung 13.010 Punkte, 12.966 Punkte oder 12.905/12.929 Punkte. Kritisch für den vom September-Tief ausgehenden Aufwärtstrend wäre ein Rutsch unter die Supportzone bei aktuell 12.776-12.837 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Stundenschluss oberhalb des nächsten Widerstands bei 13.152 Punkten den Fokus auf potenzielle nächste Ziele bei 13.277 Punkten und 13.339 Punkten richten. Darüber würde ein Vorstoß an die mittelfristig kritische Widerstandszone bei 13.460/13.501 Punkten wahrscheinlich.