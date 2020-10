Nächste Unterstützungen:

12.960

12.899-12.929

12.818-12.846

Nächste Widerstände:

13.047/13.072

13.152

13.277

Das Kursgeschehen stellt bislang lediglich einen klassischen Pullback an die genannte Trendlinie dar, der den übergeordneten Aufwärtstrend vom September-Tief bei 12.342 Punkten noch nicht gefährdet. Eine Ausdehnung der Korrekturphase sollte jedoch eingeplant werden, solange das Hoch bei 13.152 Punkten nicht überwunden wird. Nächster Widerstand befindet sich heute bei 13.047/13.072 Punkten. Ein Anstieg über die kritische Marke von 13.152 Punkten per Stundenschluss würde weitere Kursavancen in Richtung 13.277 Punkte und 13.339 Punkte wahrscheinlich machen. Eine Verletzung des gestrigen Tiefs bei 12.960 Punkten würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung des Kursabschwungs in Richtung zunächst 12.899-12.929 Punkte und eventuell 12.818-12.846 Punkte sprechen. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Zone würde der übergeordnete Aufwärtstrend in seinem Bestand gefährdet. Potenzielle nächste Ziele und Supportbereiche lauten dann 12.774/12.780 Punkte, 12.671/12.690 Punkte und 12.540 Punkte.