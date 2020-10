Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends am 6. Juli ein Rekordhoch bei 106,20 EUR erzielen können. Seither befand sich das unlängst in den Leitindex DAX aufgenommene Papier im Korrekturmodus. Nach der Ausbildung bullisher Umkehrkerzen am 28. August und 4. September weist der Trend seit einigen Wochen wieder nordwärts. Im gestrigen Handel gelang nach mehrwöchiger Konsolidierung auf der rückeroberten 50-Tage-Linie ein von hohem Volumen begleiteter bullisher Ausbruch aus der Stauzone sowie über die korrektive Abwärtstrendlinie vom Juli-Hoch. Das kurz- und mittelfristige Bias bleibt positiv, solange die Supportzone bei 94,34-97,24 EUR nicht unterschritten wird. Idealerweise sollten mögliche Rücksetzer jedoch bereits spätestens bei 99,94 EUR auf Unterstützung treffen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die nächste Hürde bei 106,20 EUR per Wochenschluss würde das langfristig bullishe Bias bestätigen. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite lauten 111,90-114,21 EUR und 119 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 94,34 EUR würde hingegen für eine deutliche Ausdehnung der Korrekturphase sprechen. Mit einem erneuten Test der langfristig relevanten Unterstützungszone bei derzeit 81,62-85,24 EUR müsste in diesem Fall gerechnet werden.